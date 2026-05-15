        Haberler Bilgi Gündem CANLI YAYIN | Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda? Galatasaray kupa töreni canlı izle, GS kupa töreni saat kaçta?

        Galatasaray "Dört Dörtlük Gece" şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği kutlama programı için geri sayım başlarken, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kupanın kaldırılacağı anlar ve kutlamaların tüm detayları futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle ekranı da araştırılıyor. İşte, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasına dair merak edilen bilgiler…

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        26. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’da kutlama heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. Sarı-kırmızılı ekip, tarihi sezonun ardından taraftarıyla birlikte unutulmaz bir gece yaşamaya hazırlanırken, gözler kutlama töreninin yayın detaylarına çevrildi. "Galatasaray kupayı ne zaman kaldıracak, şampiyonluk kutlaması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle seçenekleri ve dev organizasyonun ayrıntıları haberimizde…

        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu taçlandıracağı "Dört Dörtlük Gece" etkinliği, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Kutlamalar, kulübün evi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Törenin başlangıç saati, kulübün kuruluş yılına atıfta bulunarak 19.05 olarak belirlendi.

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması beIN SPORTS Haber kanalının yanı sıra beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

        KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!

        Galatasaray, toplamda 26. üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:

        15:00: Galatasaray Lisesi'nden başlayacak kortejle kutlamalar start alacak.

        18:00: RAMS Park'ta kapılar açılacak ve stadyumdaki program başlayacak.

        19:05: DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.20:30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle havaya kaldırılacak.

        22:00: Unutulmaz anların yaşanacağı gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.

        DÖRT DÖRTLÜK GECE'DE KİMLER SAHNE ALACAK?

        Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performans sergileyecek. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli & Lemina düeti, Osimhen ve Icardi gibi isimlerin de özel şovlar yapabileceği konuşuluyor.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        "Dört Dörtlük Gece"ye katılmak isteyen taraftarlar için bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. Biletler, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

        - Saha İçi Paketi 19.050 TL : Özel ürün hediyeli (Osimhen Box ve Dominasyon Tişörtü)

        - Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL

        - Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL

        - Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL

        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
