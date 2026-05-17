Cannes'da Woody Harrelson ve Kristen Stewart'ın günü

Woody Harrelson ve Kristen Stewart, 2026 Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. İki Hollywood yıldızı, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen festivalde yeni filmleri 'Full Phil'in fotoğraf çekimine katıldı.

Tanıtım etkinliğinde Emma Mackey, Eric Wareheim, Tim Heidecker ve Charlotte Le Bon'dan oluşan oyuncu kadrosu ile filmin yazar ve yönetmeni Quentin Dupieux de hazır bulundu.

Filmin dünya prömiyeri de dün akşam tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

'Full Phil' filminde, zengin bir Amerikalı iş insanı olan Philip Doom, Paris'e yaptığı gösterişli bir gezi sırasında kızı Madeleine ile yeniden bağ kurmaya çalışır. Ancak Fransız mutfağı, 1950'lerden kalma bir korku filmi ve rahatsız edici bir otel çalışanı, konaklamalarının sorunsuz geçmesini kısa sürede tehdit eder.

Galada kırmızı halının yıldızlarından biri olan Kristen Stewart, Meredith E. Bagby'nin 'The New Guys' adlı kitabından uyarlanan ve yakında yayınlanacak 'The Challenger' dizisiyle televizyon ekranına çıkmaya hazırlanıyor. Stewart, dizide, uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın olan Sally Ride'ı canlandıracak.