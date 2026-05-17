Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cannes'da Woody Harrelson ve Kristen Stewart'ın günü

        Cannes'da Woody Harrelson ve Kristen Stewart'ın günü

        Woody Harrelson ve Kristen Stewart'ın başrolleri paylaştığı 'Full Phil'in dünya prömiyeri dün akşam Cannes Film Festivali kapsamında yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gün onların günü

        Woody Harrelson ve Kristen Stewart, 2026 Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. İki Hollywood yıldızı, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen festivalde yeni filmleri 'Full Phil'in fotoğraf çekimine katıldı.

        Tanıtım etkinliğinde Emma Mackey, Eric Wareheim, Tim Heidecker ve Charlotte Le Bon'dan oluşan oyuncu kadrosu ile filmin yazar ve yönetmeni Quentin Dupieux de hazır bulundu.

        Filmin dünya prömiyeri de dün akşam tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

        REKLAM

        'Full Phil' filminde, zengin bir Amerikalı iş insanı olan Philip Doom, Paris'e yaptığı gösterişli bir gezi sırasında kızı Madeleine ile yeniden bağ kurmaya çalışır. Ancak Fransız mutfağı, 1950'lerden kalma bir korku filmi ve rahatsız edici bir otel çalışanı, konaklamalarının sorunsuz geçmesini kısa sürede tehdit eder.

        Galada kırmızı halının yıldızlarından biri olan Kristen Stewart, Meredith E. Bagby'nin 'The New Guys' adlı kitabından uyarlanan ve yakında yayınlanacak 'The Challenger' dizisiyle televizyon ekranına çıkmaya hazırlanıyor. Stewart, dizide, uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın olan Sally Ride'ı canlandıracak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kediye bastı, köpeği tekmeledi

        (İHA) Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

        #Kristen Stewart
        #Woody Harrelson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"