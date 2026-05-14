Cannes kırmızı halısında Vin Diesel şov!
Orijinal 'Hızlı ve Öfkeli'nin özel gösteriminin yapıldığı Cannes Film Festivali kırmızı halısına, başrol oyuncusu Vin Diesel'in neşeli pozları damga vurdu
Cannes Film Festivali, başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı orijinal 'Hızlı ve Öfkeli' filminin gece yarısı gösterimi için düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde eğlenceli anlara sahne oldu.
Diesel, sırtında serinin 2028'de vizyona girecek devam filminin adı olan 'Fast Forever' yazılı siyah ceketiyle kemaraların karşısına geçti.
58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
Büyük ilgi gören Diesel, kendisiyle fotoğraf çektirmek için saatlerce bekleyen hayranlarını da geri çevirmedi.
Kırmızı halıda ona, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde ve filmin yan ürünü olan 'Hobbs & Shaw'daki rol arkadaşları Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez eşlik etti.
Bugüne kadar, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin dünya çapındaki gişe hasılatı 7 milyar doları aştı.
Cannes'daki Grand Theatre Lumiere'deki gösterim öncesinde Diesel, festival direktörü Thierry Fremaux'nun filmi nasıl övdüğünü izleyicilere anlattı.
Diesel, "Dünyanın en prestijli film festivalinin başkanı olarak, dünyanın her sanatçısının tanınmak ve onurlandırılmak istediği bir yerde, 25 yıl önce çektiğimiz bir filmi klasik olarak nitelendirmeniz çok anlamlı" dedi.
'Fast Forever', orijinal kadronun yanı sıra 'Fast Five' filmiyle seriye katılan Dwayne "The Rock" Johnson ve Jason Statham'ın da yer aldığı kadroyla Mart 2028'de sinemalarda gösterime girecek.