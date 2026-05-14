        Cannes kırmızı halısında Vin Diesel şov!

        Cannes kırmızı halısında Vin Diesel şov!

        Orijinal 'Hızlı ve Öfkeli'nin özel gösteriminin yapıldığı Cannes Film Festivali kırmızı halısına, başrol oyuncusu Vin Diesel'in neşeli pozları damga vurdu

        Cannes Film Festivali, başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı orijinal 'Hızlı ve Öfkeli' filminin gece yarısı gösterimi için düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde eğlenceli anlara sahne oldu.

        Diesel, sırtında serinin 2028'de vizyona girecek devam filminin adı olan 'Fast Forever' yazılı siyah ceketiyle kemaraların karşısına geçti.

        58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

        Büyük ilgi gören Diesel, kendisiyle fotoğraf çektirmek için saatlerce bekleyen hayranlarını da geri çevirmedi.

        Kırmızı halıda ona, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde ve filmin yan ürünü olan 'Hobbs & Shaw'daki rol arkadaşları Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez eşlik etti.

        Bugüne kadar, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin dünya çapındaki gişe hasılatı 7 milyar doları aştı.

        Cannes'daki Grand ‌Theatre ‌Lumiere'deki gösterim öncesinde Diesel, festival direktörü Thierry Fremaux'nun filmi nasıl övdüğünü izleyicilere anlattı.

        Diesel, "Dünyanın en prestijli film festivalinin başkanı olarak, dünyanın her sanatçısının tanınmak ve onurlandırılmak istediği bir yerde, 25 yıl önce çektiğimiz bir filmi klasik olarak nitelendirmeniz çok anlamlı" dedi.

        'Fast Forever', orijinal kadronun yanı sıra 'Fast Five' filmiyle seriye katılan Dwayne "The Rock" Johnson ve Jason Statham'ın da yer aldığı kadroyla Mart 2028'de sinemalarda gösterime girecek.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Lemina'ya yeni sözleşme!
