Cansever'den haber var

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu.

Cansever, hastane odasında çektiği videoda sevenlerine şu sözlerle seslendi; "Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."