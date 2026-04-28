Cansever'den haber var
Almanya'da lösemi tedavisi gören ve bir ay önce ilik nakli operasyonu geçiren Cansever, uzun zaman sonra hastaneden dışarı çıktı
Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:12
Bir süredir Almanya'da yaşayan arabesk sanatçısı Cansever, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Bir ay önce ilik nakli operasyonu geçiren Cansever, uzun zaman sonra hastaneden dışarı çıktı.
Şarkıcı dün paylaştığı videoda sevenlerine şöyle seslendi: Bugün hava çok güzel Almanya’da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin.
