Cansever'e destek oldular

Almanya'da yaşayan arabesk müziği sanatçısı Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Şarkıcının menajeri Erhan Arı, "Cansever’in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Latif Doğan ve eşi Emine Doğan, Özgür Alter, Mine Koşan, Burak Bulut, Yıldız Tilbe ve Murat Kurşun gibi isimler tedavi gören Cansever'e destek gecesine katıldı.

Mine Koşan

REKLAM

"CANSEVER ABLAMI ÇOK SEVİYORUM"

Murat Kurşun, "Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Cansever ablamı çok seviyorum. Kendisine şifalar diliyorum. Ben ve sanatçı arkadaşlarımız burada bu gün hep beraber olacağız" dedi.

Murat Kurşun

"TELEFONLARA BAKAMIYOR"

Kurşun, "Telefonlara kendisi bakamıyor. Menajeri ile diyalog kurdum. Kendisi ile de görüştüm. 'Süreci atlatmak üzereyim' diye söylemişti son konuştuğumuzda. Ardından bu geceyi düzenlediler" dedi. Safra kesesinden ameliyat olan İbrahim Tatlıses hakkında da konuşan Murat Kurşun, "Ağabeyime şifalar diliyorum. İbrahim ağabey, her daim bizim yanımızda. Çok güzel bir şey düşündü o da Cansever için. Allah uzun ömürler versin ikisine de inşallah" diyerek, iyi dileklerini iletti.

Yıldız Tilbe

"HEMEN İYİLEŞSİN ARAMIZA DÖNSÜN"

Yıldız Tilbe, sahnede "Çok mutluyum bu gecede bulunduğum için. Hastalık çok zor bir şey. Benim de hayatım boyunca tansiyonum düşüktü. Şimdi 18 - 10 oluyor. Böyle hortlamış gibi geziyorum. Allah herkese şifa versin inşallah. Cansever de hemen iyileşsin ve aramıza, sahnelere dönsün inşallah" dedi.

REKLAM

"BEN YAZARSAM KÜFÜRLÜ OLUR"

Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımıza son dönemde yapılacak olan şarkı tartışması hakkında da konuşan Tilbe, "Ben yazarsam küfürlü olur, okuyamazlar" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer

"EVİMDEYİM SÜREKLİ"

Zerrin Özer de basın mensuplarıyla sahneye çıkmadan önce sohbet etti. Özer, "Burada olduğum için mutluluk duyuyorum. Yürekten söylüyorum. İnşallah sağlığına kavuşur. Ben rahatsızlığını duyduktan sonra böyle bir şey yapılması gerektiğini düşündüm zaten. Yapmışlar da..." dedi. Özer, "Ben evimdeyim sürekli, bir yere çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim. İbrahim Bey'den de yeni haberim oldu. Ona da çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Latif Doğan ve eşi Emine Doğan