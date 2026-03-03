Cansever'in hastalığı nüksetti
Ocak ayında kanseri yendiğini söyleyen Cansever'in hastalığı nüksetti. Uygun donör bulunması halinde Cansever'in, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor
Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
"KANSERİ YENDİM" DEMİŞTİ
Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever, ocak ayında kanseri yendiğini "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurmuştu.
Ancak şarkıcının hastalığı nüksetti. Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi. Uygun donör bulunması halinde Cansever'in, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.
