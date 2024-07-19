Cansu Tosun ile oğlu Marsel'in plaj keyfi
Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan Cansu Tosun, oğlu Marsel ile Bodrum'da tatil yapıyor. Anne - oğul, plajda oyun oynarken görüntülendi
Giriş: 19.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:25
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansu Tosun oğlu Marsel Köstendil ile birlikte Bodrum'da konakladıkları bir otelin iskelesinde görüntülendi.
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Beyaz bir bikini giyen Cansu Tosun, gün boyunca oğlu Marsel ile ilgilendi.
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Cansu Tosun, dört yaşındaki oğlu ile birlikte kumsala indi.