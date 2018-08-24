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Instagram hesabından tatil fotoğrafı paylaşan Cansu Tosun, paylaşımına, "İyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurmuş. İyi ki. Sevelim, gülelim, değer kıymet bilelim. Şükür edelim ki her günümüz bayram olsun" notunu düştü.