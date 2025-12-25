Canva, Türkiye'deki ilk marka kampanyasını başlattı

Doğu Demirkol ile "Bizden" Hikayeler Sevilen komedyen Doğu Demirkol'un başrolünde yer aldığı kampanya, Canva'yı sadece bir tasarım aracı olarak değil; öğrencilerin, öğretmenlerin, profesyonellerin, ailelerin ve küçük işletmelerin fikirlerini zahmetsizce hayata geçirebilecekleri, mizah dolu ve ‘bizden’ bir platform olarak konumluyor.

“Bunu nasıl yaptın?” Cevap basit: Canva’yla! Kampanya, insanların profesyonel kalitede tasarımların bu kadar kolay yapılabileceğini ve bu tasarımlar etrafında şekillenen mizaha odaklanıyor.

Canva Türkiye Ülke Müdürü Ceren Elbasan, “Canva’nın Türkiye’de herkes için tanıdık ve vazgeçilmez bir araç olmasını istiyoruz. Bu kampanya, Türkiye’nin kendine has, yerel yaratıcı ruhundan ilham alıyor ve tasarımın ne kadar kolay, eğlenceli ve güçlendirici olabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDEN HİKÂYELER

Kampanya filmleri, Doğu Demirkol’un kendisinin veya çevresindeki insanların Canva ile hazırladığı şaşırtıcı tasarımlar üzerine kurulu:

Cuma Mesajı filminde, bir anne Canva kullanarak hazırladığı özenle tasarlanmış cuma mesajını gururla gösterir. Ancak ortada küçük bir sorun vardır: O gün Perşembe’dir.

Doğum Günü filminde Doğu, kızı için Canva’da hazırladığı doğum günü posterini büyük bir gururla sunar. Ancak posterde kızının yaşını yanlış yazdığını fark edince işler karışır. Kızı bu duruma üzülür; Doğu ise gönül almak için cep telefonunu uzatır. Ortaya hem duygusal hem de eğlenceli bir an çıkar.

Beyaz Yaka filminde Doğu’nun eşi, gece geç saatlerde duyduğu konuşmaları duygusal bir itiraf sanır. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar: Doğu, sadece Canva’da son dakikad hazırladığı bir iş sunumunu övmektedir.

Küçük Esnaf filminde hikâye mahalledeki bir depoda geçer. Esnaf, Canva ile hazırladığı yeni ve iddialı marka kimliğini tanıtır. Ortaya çıkan beklenmedik derecede gösterişli yeni üniformalar, Doğu’yu hayrete düşürür. Seriyi tamamlayan spot filmde ise önemli bir duyuru yer alıyor: Canva’nın premium özellikleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’deki tüm öğretmenler ve öğrenciler için ücretsiz. EBA girişiyle anında erişim mümkün.

TÜRKİYE’DE HIZLA BÜYÜYEN CANVA EKOSİSTEMİ

Türkiye, kısa sürede Canva’nın en hızlı büyüyen ve en çok yerelleştirilen ülkelerinden biri haline geldi. Son bir yılda yakalanan ivme bunu net biçimde gösteriyor: Canva’nın Türkiye’deki toplam kullanıcı sayısı %21 artarken, eğitim alanındaki kullanıcı sayısı %42 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi.

