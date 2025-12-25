Habertürk
        Canva, Türkiye'deki ilk marka kampanyasını başlattı - Teknoloji Haberleri

        Canva, Türkiye'deki ilk marka kampanyasını başlattı

        Görsel iletişim platformu Canva, Türkiye için özel olarak kurgulanan ve hayata geçirilen ilk marka kampanyası "Bunu Nasıl Yaptın?"ın lansmanını bugün duyurdu. Televizyon, dijital ve açık hava mecralarında yıl boyunca devam edecek olan kampanya, Canva'nın Türkiye pazarına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı marka yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Kampanya, Canva'nın Türkiye'deki hızlı büyümesini ve uzun vadeli marka vizyonunu da ortaya koyuyor.

        Giriş: 25.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:18
        Türkiye'deki ilk marka kampanyasını başlattı
        Doğu Demirkol ile "Bizden" Hikayeler Sevilen komedyen Doğu Demirkol'un başrolünde yer aldığı kampanya, Canva'yı sadece bir tasarım aracı olarak değil; öğrencilerin, öğretmenlerin, profesyonellerin, ailelerin ve küçük işletmelerin fikirlerini zahmetsizce hayata geçirebilecekleri, mizah dolu ve ‘bizden’ bir platform olarak konumluyor.

        “Bunu nasıl yaptın?” Cevap basit: Canva’yla! Kampanya, insanların profesyonel kalitede tasarımların bu kadar kolay yapılabileceğini ve bu tasarımlar etrafında şekillenen mizaha odaklanıyor.

        Canva Türkiye Ülke Müdürü Ceren Elbasan, “Canva’nın Türkiye’de herkes için tanıdık ve vazgeçilmez bir araç olmasını istiyoruz. Bu kampanya, Türkiye’nin kendine has, yerel yaratıcı ruhundan ilham alıyor ve tasarımın ne kadar kolay, eğlenceli ve güçlendirici olabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

        GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDEN HİKÂYELER

        Kampanya filmleri, Doğu Demirkol’un kendisinin veya çevresindeki insanların Canva ile hazırladığı şaşırtıcı tasarımlar üzerine kurulu:

        • Cuma Mesajı filminde, bir anne Canva kullanarak hazırladığı özenle tasarlanmış cuma mesajını gururla gösterir. Ancak ortada küçük bir sorun vardır: O gün Perşembe’dir.
        • Doğum Günü filminde Doğu, kızı için Canva’da hazırladığı doğum günü posterini büyük bir gururla sunar. Ancak posterde kızının yaşını yanlış yazdığını fark edince işler karışır. Kızı bu duruma üzülür; Doğu ise gönül almak için cep telefonunu uzatır. Ortaya hem duygusal hem de eğlenceli bir an çıkar.
        • Beyaz Yaka filminde Doğu’nun eşi, gece geç saatlerde duyduğu konuşmaları duygusal bir itiraf sanır. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar: Doğu, sadece Canva’da son dakikad hazırladığı bir iş sunumunu övmektedir.
        • Küçük Esnaf filminde hikâye mahalledeki bir depoda geçer. Esnaf, Canva ile hazırladığı yeni ve iddialı marka kimliğini tanıtır. Ortaya çıkan beklenmedik derecede gösterişli yeni üniformalar, Doğu’yu hayrete düşürür. Seriyi tamamlayan spot filmde ise önemli bir duyuru yer alıyor: Canva’nın premium özellikleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’deki tüm öğretmenler ve öğrenciler için ücretsiz. EBA girişiyle anında erişim mümkün.

        TÜRKİYE’DE HIZLA BÜYÜYEN CANVA EKOSİSTEMİ

        Türkiye, kısa sürede Canva’nın en hızlı büyüyen ve en çok yerelleştirilen ülkelerinden biri haline geldi. Son bir yılda yakalanan ivme bunu net biçimde gösteriyor: Canva’nın Türkiye’deki toplam kullanıcı sayısı %21 artarken, eğitim alanındaki kullanıcı sayısı %42 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi.

        Bu büyümenin arkasında ise oldukça canlı bir yerel ekosistem var. Bugün Canva, Türkiye’de 200’ün üzerinde yerel içerik üreticisi ve ülke genelinde Canva’yı kendi topluluklarında aktif olarak anlatan 500’den fazla Canva elçisi ile birlikte büyüyor.

        Bu topluluk; Canva’nın yerel üreticilere destek olma, eğitime yatırım yapma ve Türkiye’ye gerçekten dokunan hikâyeler anlatma yaklaşımının en güçlü parçalarından biri. Tüm bu vizyon, Canva’nın yeni marka kampanyasıyla birlikte daha görünür hale geliyor.

        Canva’nın yeni marka kampanyası, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ülke çapındaki iş birliğiyle eş zamanlı olarak yürüyor. Bu iş birliğiyle Canva, Türkiye’de eğitim dünyasının günlük kullanımındaki temel dijital araçlardan biri olmayı hedefliyor. EBA hesabı ile giriş (SSO) sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri Canva’ya tek tıkla erişebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte geliştirilen, müfredata uygun ve Türkiye’ye özel şablonlardan oluşan kütüphane ise her geçen gün genişliyor.

        Bunun yanında, ülke genelinde düzenlenen öğretmen eğitimleri, atölyeler ve mesleki gelişim programları da bu iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulmakta olan 10 Canva Tasarım Laboratuarı ise Türk gençliğinin dijital becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

