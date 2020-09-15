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Yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artışın ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, dün sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ÇAPA'DA POZİTİF ORANI YÜZDE 15"

Vatandaşların korkması için değil, toplum olarak önlem alınması gerektiğine dikkat çeken açıklamada Prof. Dr. Tükek, "Çapa’da 530 testin 81’i pozitif. Pozitiflik oranı % 15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil, tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" dedi.

"ÖNERİLERİ DİKKATE ALALIM"

Tükek yaptığı diğer paylaşımda da şunları söyledi: "İngiltere, Fransa, İspanya halkın kurallara en az uyduğu ülkeler. Sonuç, 10 binden fazla günlük hasta sayısı. Sağlık sistemimiz çok iyi ama halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın önerilerini dikkate alalım."