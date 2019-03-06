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Daha önce Krypton dizisi, Controlled Chaos, Fortnite gibi projelerde yer alan Pınar Toprak, 8 Mart'ta dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek olan Captain Marvel filminin müziklerine imza attı. Pınar Toprak, Marvel'ın çalıştığı ilk kadın besteci oldu. Türk besteci, Captain Marvel'ın Los Angeles Dolby Tiyatrosu’nda yapılan galasına da katıldı.
Toprak, galada filmin başrolleri paylaşan Brie Larson, Gemma Chan ve Samuel L. Jackson çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
5 yaşındayken klasik müzik eğitimine başlayan Pınar Toprak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra Amerika’ya gitti. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Berklee College of Music’te film müziği ve bestecilik üzerine eğitim alan Pınar Toprak, Hans Zimmer‘in kurduğu Remote Control Productions şirketinde çalışmaya başladı. Türk müzisyen 2003 yılından beri film müzikleri yapıyor.
CAPTAİN MARVEL FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI
Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği Captain Marvel filminin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Brie Larson, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg ve Jude Law gibi isimler yer alıyor.
Senaryosunu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers, namıdiğer Captain Marvel'in hikayesini anlatıyor. Brie Larson'ın Marvel evreninin ilk kadın süper kahramanına hayat vereceği filmde, özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmaya çalışmasını göreceğiz.
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