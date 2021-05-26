Cara Delevingne, dişçi koltuğundan seslendi: Çok ağladım!

"Çok ağladım!" 0:00 / 0:00

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Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, pazartesi günü 20'lik dişini çektirmek için bir kliniği ziyaret etti. Delevingne, Instagram hesabı için operasyon sonrası doktorunun koltuğunda video çekti.

Görüntülerde ağzının içi pamuklarla dolu olduğu görülen 28 yaşındaki modelin, konuşurken zorlanması dikkat çekti.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Takipçilerinin pazartesi gününü neşelendirmek için böyle bir video çektiğini söyleyen İngiliz model, paylaşımında, "20'lik dişlerimi çok özledim. Çok ağladım! Flört hakkında konuşan kadınları dinlemeye çalıştım. Neden? Heavy metal müzik dinlemeliydim" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Ünlü yıldızın gönderisi, bazı kişiler tarafından eğlenceli bulunsa da bazılarına tuhaf geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hiç komik değil! 20'lik diş çektirmek o kadar da önemli bir iş değil" diye görüş bildirdi.

İngiliz modelin bu videosunu sadece dikkat çekmek için olduğun belirten bir takipçisi de, "Zaten her zaman yaptığı bu..." ifadelerini kullandı.

"İYİLİĞE ODAKLANMAK GEREK"

Cara Delevingne'nin paylaşımını eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı da, "Bu şekilde dikkat çekmeye çalışmak yerine, iyiliğine odaklanmak gerek. Şimdi diş hekimi koltuğunda hangi ünlüyü göreceğiz? Bu insanlar kendilerinin gerçekten bu kadar önemli olduğunu mu düşünüyorlar!" yorumunu yaptı.