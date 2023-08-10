Cardi B.'nin hayranına fırlattığı mikrofon para etti
ABD'li rapçi Cardi B.'nin geçtiğimiz ay konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon açık arttırma sitesinde 99 bin 900 dolara alıcı buldu
Gerçek adı 'Belcalis Marlenis Almánzar' olan Cardi B., 29 Temmuz'da Las Vegas'ta konser vermişti. Ünlü şarkıcı, konser sırasında kendisine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek, elindeki mikrofonu atmıştı.
30 yaşındaki Cardi B.'nin konserinde hayranına mikrofonu fırlatması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
SATIŞA ÇIKARTILDI
Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekâna ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından açık arttırmayla satışa çıkartıldı.
99 BİN 900 DOLARA ALICI BULDU
Mikrofon dün 99 bin 900 dolara (yaklaşık 2.702.000.00 TL) alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin de bağış yapılacağı belirtildi.
Öte yandan kariyerine önce erotik dansçı, sonra da televizyon yıldızı olarak başlayan Cardi B., son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri...
Fotoğraflar: DHA, AP, Instagram
Cardi B.