Cardi B.'nin hayranına fırlattığı mikrofon para etti

Mikrofon dün 99 bin 900 dolara (yaklaşık 2.702.000.00 TL) alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin de bağış yapılacağı belirtildi.

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Öte yandan kariyerine önce erotik dansçı, sonra da televizyon yıldızı olarak başlayan Cardi B., son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri...

Fotoğraflar: DHA, AP, Instagram