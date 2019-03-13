Türkiye pazarına ve taksi kaptanlarına çok önem verdiklerini belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bu uygulama ile iki tarafı da güvence altına aldıklarını söyledi.
Türkiye'de sadece sarı taksiler aracılığı ile yasalara uygun bir şekilde hizmet veren Careem, yeni başlattığı "Yolculuk Sigortası" ile hem Careem kaptanlarını hem de müşterileri teminat altına alıyor. Olası bir kaza durumunda her iki tarafın da sigorta kapsamına alındığını belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, "Bu uygulama kaptanları kazanmak ve elde tutmak açısından çok önemli bir özelliğimiz oldu. Hem kaptanlarımızın hem de yolcularımızın güvenlik ve sağlığına çok önem veriyoruz. Zor zamanlarında onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Manna, yolculuk sigortasının trafik sigortası ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Trafik sigortası kaptanların sahip olması gereken ayrı bir poliçe. Yolculuk sigortası ise Careem ile yaptıkları yolculukları esnasında hem kaptanlara hem de yolculara, ölüm, ağır yaralanma (kalıcı veya geçici sakatlık) ve trafik kazası sonucunda ortaya çıkan sağlık masraflarına karşı teminat sağlıyor." dedi.
Manna, yolculuk sigortasını neden başlattıkları ile ilgili olarak da, "Güvenlik ve paydaşlarımızın korunmasına öncelik veren marka değerimize uygun davranmak bizim için önemli. Ayrıca ciddi bir kaza halinde ve bunun ardından gelebilecek kritik dönemde hem kaptanlar hem de yolcular ve onların ailelerine katma değer ve destek sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.