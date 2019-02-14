Careem İstanbul'da operasyon merkezi açtı

Kısa bir süre önce Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile bir anlaşma imzalayan ve kendilerine bağlı çalışan taksi sayısını artıran Careem, İstanbul'da yeni bir operasyon merkezi ile faaliyetlerini büyütüyor. Careem'in şu anda Filistin, Irak, Sudan, Umman, BAE, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Lübnan, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt gibi 15’ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve platformunda 1 milyondan fazla kaptan bulunduğunu kaydeden Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, "Kaptanlarımız Türkiye’deki çalışmalarımızın bel kemiğini oluşturuyor. Operasyon merkezini, ekiple düzenli olarak yüz yüze etkileşime geçebilme, deneyimlerini paylaşma ve birlikte yaptığımız çalışmaları nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi bize bildirme fırsatı sunmak için kurduk. Burada kaptanlarımıza eğitim vermeyi, haftalık buluşmalar düzenleyerek onların taleplerini dinlemeyi, onları desteklemeyi ve her biriyle yakın bir çalışma içinde olabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Türkiye pazarında büyük potansiyel gördüklerini ve turistlerle birlikte 60 milyona ulaşan hedef kitlenin hayatını kolaylaştırmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Manna, aynı zamanda Türkiye genelinde taksi imajını ve hizmetlerin iyileştirilmesine odaklandıklarının altını çizdi.
Manna, şöyle devam etti: "Operasyon merkezi bütün taksi camiasına açık. Tüm kaptanların günün her saatinde rahatlıkla merkezimize uğramalarını bekliyoruz ve ziyaretlerinden memnun oluyoruz. Eğitimlerde kaptanlara müşteri memnuniyetiyle ilgili teknikleri ve uygulamamızın nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Müşterilere hizmet vermeye başlamadan geçmeleri gereken sınavda nasıl başarılı olabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü ve müşterilerimizin Türkiye’deki yeni girişimimizden yararlandığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye’ye yatırım yapmaya, müşterilerimize en iyi ulaşım araçlarını sunmaya ve kaptanlarımız da işlerinden tatmin olmalarını sağlamaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz. "
EĞİTİMLERE BTD DE DESTEK VERİYOR
Geçtiğimiz günlerde Careem ile sponsorluk anlaşması imzalayan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) de operasyon merkezinde düzenlenecek eğitimlere destek verecek. İki kuruluş Türkiye’de taksi imajının düzeltilmesi için ortak çalışmalar yürütecek.
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