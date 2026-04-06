Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çaresi müzik mi? Kekemelik neden şarkı söylerken azalıyor? İşte bilimin bu ilginç duruma cevabı!

        Bilim insanları uzun süredir aynı sorunun peşinde: Neden kekemelik şarkı söylerken ortadan kayboluyor? Beyin, nefes ve ritim arasındaki bu ilginç bağlantı dikkat çekiyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kekemelik yaşayan birçok kişinin ortak bir deneyimi var: Konuşurken takılan kelimeler, şarkı söylerken adeta akıp gidiyor. Peki bu durumun arkasında ne var?

        2

        KONUŞURKEN TAKILAN KELİMELER, ŞARKI SÖYLERKEN NEDEN AKIYOR?

        Günlük hayatta konuşurken kekemelik yaşayan birçok kişi, şarkı söylerken neredeyse tamamen akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Uzmanlara göre bu durum tesadüf değil; beynin çalışma biçimi ve konuşma mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı.

        3

        BEYİN FARKLI ÇALIŞIYOR

        Araştırmalar, konuşma ve şarkı söylemenin beyinde farklı bölgeleri aktive ettiğini ortaya koyuyor. Normal konuşma çoğunlukla beynin sol yarım küresinde işlenirken, müzik ve melodi sağ yarım küreyi daha fazla devreye sokuyor.

        4

        Bu farklı aktivasyon, kekemeliğe neden olan bazı iletişim aksaklıklarını geçici olarak ortadan kaldırabiliyor.

        5

        NEFES VE RİTİM KONTROLÜNÜN ETKİSİ

        Şarkı söylemek, konuşmaya kıyasla daha kontrollü bir nefes kullanımını gerektiriyor. Ritmik yapı sayesinde kişi ne zaman nefes alacağını ve kelimeleri nasıl uzatacağını önceden biliyor. Bu düzenli nefes akışı, kekemelikte sıkça görülen blok ve tekrarların azalmasına yardımcı oluyor.

        6

        KELİME ARAMA BASKISI ORTADAN KALKIYOR

        Günlük konuşmalarda insanlar bir yandan düşünürken bir yandan konuşmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle kekemeliği olan bireylerde baskıyı artırabiliyor.

        7

        Ancak şarkı söylerken sözler genellikle ezberlenmiş oluyor. Böylece “hangi kelimeyi söyleyeceğim” kaygısı ortadan kalkıyor ve akıcılık artıyor.

        8

        İLETİŞİM BASKISI AZALIYOR

        Konuşma, çoğunlukla karşılıklı ve anlık tepkiler gerektiren bir süreç. Bu da performans baskısını artırabiliyor. Şarkı söylemek ise çoğu zaman tek yönlü bir ifade biçimi. Dinleyiciyle anlık bir diyalog kurulmadığı için kişi kendini daha rahat hissediyor.

        9

        ÜNLÜ İSİMLER DE AYNI DENEYİMİ YAŞADI

        Dünya çapında birçok sanatçı da çocukluklarında ya da yetişkinliklerinde kekemelikle mücadele etti. Ed Sheeran, Kendrick Lamar ve Elvis Presley gibi isimler, müziği bir ifade aracı olarak kullanarak bu süreci aşmaya yardımcı olduklarını dile getirdi.

        10

        TERAPİDE MÜZİĞİN YERİ

        Uzmanlar, şarkı söylemenin kekemelik tedavisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Yapılan bazı çalışmalarda, kısa süreli şarkı söylemenin ardından kekemelik sıklığında ciddi oranda azalma gözlemlendiği ifade ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
