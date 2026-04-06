Çaresi müzik mi? Kekemelik neden şarkı söylerken azalıyor? İşte bilimin bu ilginç duruma cevabı!
Bilim insanları uzun süredir aynı sorunun peşinde: Neden kekemelik şarkı söylerken ortadan kayboluyor? Beyin, nefes ve ritim arasındaki bu ilginç bağlantı dikkat çekiyor. Detaylar haberimizin devamında!
Kekemelik yaşayan birçok kişinin ortak bir deneyimi var: Konuşurken takılan kelimeler, şarkı söylerken adeta akıp gidiyor. Peki bu durumun arkasında ne var?
KONUŞURKEN TAKILAN KELİMELER, ŞARKI SÖYLERKEN NEDEN AKIYOR?
Günlük hayatta konuşurken kekemelik yaşayan birçok kişi, şarkı söylerken neredeyse tamamen akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Uzmanlara göre bu durum tesadüf değil; beynin çalışma biçimi ve konuşma mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı.
BEYİN FARKLI ÇALIŞIYOR
Araştırmalar, konuşma ve şarkı söylemenin beyinde farklı bölgeleri aktive ettiğini ortaya koyuyor. Normal konuşma çoğunlukla beynin sol yarım küresinde işlenirken, müzik ve melodi sağ yarım küreyi daha fazla devreye sokuyor.
Bu farklı aktivasyon, kekemeliğe neden olan bazı iletişim aksaklıklarını geçici olarak ortadan kaldırabiliyor.
NEFES VE RİTİM KONTROLÜNÜN ETKİSİ
Şarkı söylemek, konuşmaya kıyasla daha kontrollü bir nefes kullanımını gerektiriyor. Ritmik yapı sayesinde kişi ne zaman nefes alacağını ve kelimeleri nasıl uzatacağını önceden biliyor. Bu düzenli nefes akışı, kekemelikte sıkça görülen blok ve tekrarların azalmasına yardımcı oluyor.
KELİME ARAMA BASKISI ORTADAN KALKIYOR
Günlük konuşmalarda insanlar bir yandan düşünürken bir yandan konuşmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle kekemeliği olan bireylerde baskıyı artırabiliyor.
Ancak şarkı söylerken sözler genellikle ezberlenmiş oluyor. Böylece “hangi kelimeyi söyleyeceğim” kaygısı ortadan kalkıyor ve akıcılık artıyor.
İLETİŞİM BASKISI AZALIYOR
Konuşma, çoğunlukla karşılıklı ve anlık tepkiler gerektiren bir süreç. Bu da performans baskısını artırabiliyor. Şarkı söylemek ise çoğu zaman tek yönlü bir ifade biçimi. Dinleyiciyle anlık bir diyalog kurulmadığı için kişi kendini daha rahat hissediyor.
ÜNLÜ İSİMLER DE AYNI DENEYİMİ YAŞADI
Dünya çapında birçok sanatçı da çocukluklarında ya da yetişkinliklerinde kekemelikle mücadele etti. Ed Sheeran, Kendrick Lamar ve Elvis Presley gibi isimler, müziği bir ifade aracı olarak kullanarak bu süreci aşmaya yardımcı olduklarını dile getirdi.