Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan hasar onarım şirketi RS Servis, bu yıl 10'uncu yaşına girdi. Mini onarım hizmetinde Türkiye'deki 16 sigorta şirketiyle, hasar onarımında ise 20 sigorta şirketiyle anlaşmalı olarak çalışan şirket, özellikle alüminyum parçaların değişimi yerine onarımı konusunda müşterilerine çözüm sunuyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1.5 milyona yakın trafik kazasının gerçekleştiğini belirten RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, trafik kazaları sonrasında aslında birçok parçanın onarılabilir olduğuna dikkat çekerek, "Yetkili servislerde kasko poliçesi olan otomobillerin onarılabilir parçaları ile, hem daha yüksek kâr hem de daha düşük işçilik saati için uğraşılmıyor. Ciro hedefini tutturmak için bu parçalar direkt olarak değiştiriliyor" dedi.

'YEDEK PARÇA'NIN YÜZDE 70'İ İTHAL'

Türkiye'de birçok yedek parça üreticisi bulunmasına rağmen, halen yedek parçaların yüzde 70'ten fazlasının ithal olduğunu vurgulayan Ünaldı, "Yılda 100 milyon dolar bandında bir harcamayla milli servete ve cari açığa direkt etki eden bu durum karşısında parça onarımı sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanabilir" diye konuştu.

Ünal Ünaldı, hizmetini verdikleri mini onarım olarak tanımlanan işlemleri, otomobilin metal yüzeylerinde 5 cm'ye kadar olan boyasız göçük düzeltme işlemi, 10 cm'ye kadar darbe sonucu ortaya çıkan ezik, vuruk ve göçüklerin puntalı göçük çektirme sistemi ile düzeltilmesi işlemi, ön camda meydana gelen 1 cm çapına kadar olan hasarlar, iç döşemede 5 cm'ye kadar olan çatlak, sıyrık, yırtık, 3 cm'ye kadar plastik parça kopukları, 1 cm çapa kadar olan sigara yanıklarının düzeltilmesi, koltuklardaki 5 cm'ye kadar olan lekelerin özel kimyasallarla temizlenmesi, karoserdeki 30 cm'ye kadar, tamponlarda 20 cm'ye kadar çizik ve sıyrıklar olarak sıralıyor.