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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid antrenörü Carlo Ancelotti, maça son dakika giren Arda Güler'den özür mü diledi? - Futbol Haberleri

        'Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi' iddiası!

        İspanya La Liga'nın açılış haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı. Arda Güler'in 88. dakikada oyuna girmesi İspanya'da eleştirilirken, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin milli futbolcudan özür dilediği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:28
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        La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, ligin açılış haftasında Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

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        Eflatun-beyazlılar, maçın 13. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçse de 53. dakikada sahneye çıkan Vedat Muriqi skoru 1-1'e getirip Real Madrid'i yıktı.

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        Bu sezon daha fazla süre bulması beklenen milli futbolcu Arda Güler ise maça yedek kulübesinde başlarken, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

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        Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, oyuncu değişikliklerini geç yaptığı gerekçesiyle Ancelotti'yi eleştirdi.

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        Defensa Central'de yer alan habere göre; mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi hem de genç yıldızdan özür diledi.

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        Değişikliklerde geç kaldığını itiraf eden İtalyan teknik adamın, 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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        SÜPER KUPA'DA DA 88'DE GİRMİŞTİ

        Real Madrid, geçtiğimiz günlerde UEFA Süper Kupa müsabakasında Serie A ekibi Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

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        Müsabakanın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, maçın ardından hocası Carlo Ancelotti'yle sahanın ortasında bir şeyler konuşurken görüntülendi.

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        İşte Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmanın detayları...

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        Kupa seremonisinin ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bizzat yanına çağırdı ve kulağına bir şeyler söylerken görüldü.

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        Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti bu konuşma esnasında Güler'e, ona bu maçta az süre vermesinin sezona bir etkisi olmayacağını, bu yıl daha fazla oynayacağını ve pazar günü Mallorca maçında onu sahaya sürüp daha fazla süre alacağını söyledi.

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        Bu sözlerine rağmen Ancelotti'nin Arda Güler'i maçın son anlarında oyuna dahil etmesi, taraftarlar tarafından da pek hoş karşılanmadı.

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