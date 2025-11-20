Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Carlo Holse: Beşiktaş maçını kazanmaya gideceğiz! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Carlo Holse: Beşiktaş maçını kazanmaya gideceğiz!

        Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:57
        "Beşiktaş maçını kazanmaya gideceğiz!"
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Ligde ve Avrupa'da iyi bir performans gösteren Karadeniz temsilcisinde attığı 7 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunan Carlo Holse, açıklamalarda bulundu.

        "BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

        Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmak için İstanbul'a gideceklerinin altını çizen Danimarkalı orta saha oyuncusu, "Attığım goller ve asistler nedeniyle çok mutluyum. Umarım sezonun geri kalanında daha fazla skora katkı sağlayabilirim. Benim bireysel başarımdan çok takımın başarısı daha önemli. Umarım takım halinde performansımızı güzel bir şekilde devam ettirir ve ben de gol ve asist katkısı yapmaya devam ederim. Beşiktaş maçı da diğer Süper Lig karşılaşmaları gibi bir karşılaşma olacak. İstanbul'a kazanmaya ve puanlar almaya gideceğiz. 90 dakika sonrasında nasıl bir skor ortaya çıkacak bilemiyoruz ama takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve oynayacağımız oyundan zevk almaya çalışacağız" dedi.

        "AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

        Avrupa'da ve ligde iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Holse, "Hamrun maçından sonra da demiştim. Her zaman maç maç ilerlemeyi tercih ediyoruz. Takım halinde bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Avrupa'da mücadele ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Her zaman önümüzdeki maçı düşünüp sonrasında nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" dedi.

        Üç sezondur Samsunspor forması giyen Holse, kırmızı-beyazlı ekiple bu zamana kadar çıktığı 83 resmi müsabakada 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

