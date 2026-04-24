        Haberler Spor Tenis Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ı kaçıracak

        Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ı kaçıracak

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 2 yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvayı kaçıracağını duyurdu.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:55 Güncelleme:
        Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ı kaçıracak

        Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz. Benim için karmaşık bir an ama buradan daha güçlü çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

        2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

        Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası