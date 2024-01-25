Çarptı, çaldı, kaza yaptı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da filmlere sahne olacak bir olay yaşandı. Hırsızlar kızımı arayacağım diye telefonu çaldı. Çalan hırsızlar kaza yapınca mağdur kişi telefonunu geri aldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Giriş: 25.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:19
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da filmlere sahne olacak bir olay yaşandı.
Hırsızlar kızımı arayacağım diye telefonu çaldı.
Çalan hırsızlar kaza yapınca mağdur kişi telefonunu geri aldı.
O anlar kameraya anbean yansıdı.