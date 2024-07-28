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        Haberler Gündem Güncel Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi! | Son dakika haberleri

        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!

        İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil, polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar otomobilin kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:00
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        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
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        Ümraniye'de dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil polis aracına çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın şiddetiyle polis aracı aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza dün saat 11.30 sıralarında Dudullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dörtyol kesişiminde kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil polis aracına çarptı.

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        POLİS ARACI DİREĞE ÇARPTI

        Çarpmanın şiddetiyle polis aracı sokaktaki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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