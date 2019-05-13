Carrefour çalışma saatleri 2019

Carrefour, Türkiye’de ilk mağazasını 1993 yılında İçerenköy’de açtı. 1996 yılında Sabancı Grubu ile işbirliği yaparak CarrefourSA ismini aldı. CarrefourSA Türkiye'nin 31 ilinde ve Anadolu'nun 16 ilçesinde 625 mağaza ve 10.545 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

CarrefourSA marketleri hafta içi ve hafta sonu yani haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Carrefoursa sabah saat 10.00'da açılır ve akşam saat 22.00'de kapanır.

CarrefourSA, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, bayramın ilk günü saat 13.00'de açılmakta ve akşam saat 22.00'de kapanmaktadır. Bayramın diğer günleri normal çalışma saatlerindeki gibi hizmet vermeye devam eder. Ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi tüm resmi tatillerde de mağazaları açıktır.

CARREFOURSA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

CarrefourSA Genel Müdürlüğü, CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No. 67/A Blok B Maltepe-İstanbul adresindedir. CarrefourSA'ya 0216 665 00 00 ve Faks: 0 216 665 00 50 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.