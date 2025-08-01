Çarşamba Ovası nerede? Çarşamba Ovası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye'nin önemli ovalarından biridir olan Çarşamba, doğal güzelliği ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken bir konuma sahiptir. Özellikle coğrafi anlamda birçok kişinin dikkatini üzerinde toplar. Peki bu ova nerede? Hangi şehirlerin sınırlarında kalıyor?

ÇARŞAMBA OVASI NEREDE?

İlk olarak “Çarşamba Ovası nerede?” sorusunun yanıtını vermekte yarar var. Samsun il sınırları içerisinde bulunan ovanın özellikle tarım faaliyetleri için önemli bir merkez olduğu bilinir. Ovanın yapısı deltadır. Çarşamba Ovası, Yeşilırmak Nehri tarafından gerçekleştirilen alüvyonlarla meydana gelmiştir. Bu özelliği sayesinde ülkedeki en verimli topraklardan birine ev sahipliği yapar

Çarşamba Ovası, Türkiye'nin kuzeyinde konumlanır. Karadeniz kıyılarına son derece yakın yerdedir. Bu ova, Yeşilırmak'ın denize döküldüğü alanda oluşmuştur. Yaklaşık olarak 40 km uzunluğa ve 20 km genişliğe sahiptir. Doğal yollarla oluşmuş geniş düzlükleriyle ve insan eliyle tarıma açılmış arazileriyle ülke genelinde popüler olmuştur. Zengin toprak yapısı ve bol yağışlı iklimi ile öne çıkan dokuya sahiptir.

ÇARŞAMBA OVASI HANGİ ŞEHİRDE? Peki Çarşamba Ovası hangi şehirde? Samsun iline bağlı Çarşamba ilçesi sınırlarında yer alan bir ovadır. Adını da yine bu ilçeden almıştır. Şehir merkezinin doğusunda konumlanan ova, Samsun’un değerli tarım alanlarından biri olmasıyla öne çıkar. Bu ova sayesinde Çarşamba ilçesine yüksek bir katkı sağlanmış olur. ÇARŞAMBA OVASI HANGİ İLDE? Çarşamba Ovası hangi ilde? Samsun ilinde yer alır. Türkiye’nin Karadeniz kıyısında yer alan bu şehir, limanı ve hinterlandı ile bölgenin önemli merkezlerinden biri olma bayrağı taşır. Tarıma elverişli toprakları ile Çarşamba Ovası, il genelinde üretimin büyük bir kısmını üstlenmektedir. İlgili ova, il tarım müdürlükleri tarafından da desteklenir. Bu destekler göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki tarım teknolojilerinin geliştiğini söylemek mümkündür. ÇARŞAMBA OVASI HANGİ BÖLGEDE? Çarşamba Ovası hangi bölgede? Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Karadeniz’de yer alan bir ovadır. Bu bölge; yoğun ormanları, yüksek dağları ve bol yağışlı iklimiyle anılır. Çarşamba Ovası ise Karadeniz Bölgesi’ndeki nadir düz arazilerden biri olma niteliğine sahiptir. Bu nedenle ova, bölge açısından doğal bir istisna olarak kabul edilir. Ayrıca ekonomik açıdan da bir avantajdır. Karadeniz'in dik yamaçlarından farklı olmasıyla geniş ve düz bir alanda tarım yapılmasına imkân tanır. Bu nedenle de oldukça verimli kabul edilir. Ayrıca Çarşamba Ovası, düz yapısı sayesinde stratejik bir tarım alanıdır.

ÇARŞAMBA OVASI KONUMU NEDİR? Çarşamba Ovası konumu nedir? Yer aldığı coğrafi konum itibarıyla da dikkat çeken bir yerdir. Yeşilırmak Nehri'nin denize döküldüğü noktaya oldukça yakın olmasıyla gözleri üzerinde toplar. Yeşilırmak’ın taşıdığı zengin alüvyonlar sayesinde Çarşamba Ovası, gün geçtikçe genişlemiş ve bereketli topraklar kazanmıştır. Doğuda Terme, batıda Tekkeköy, güneyde Salıpazarı ilçelerine komşu bir ovadır. Ayrıca bu topraklar, Türkiye’de delta ovaları arasına adını yazdırmıştır. ÇARŞAMBA OVASI HAKKINDA BİLGİLER Türkiye açısından önemli, verimli ve güzel bulunan Çarşamba Ovası hakkındaki bazı bilgileri sizin için derledik; Çarşamba Ovası, 80.000 hektar genişliğindedir.

Samsun’un en büyük düzlüklerinden biri olma bayrağı taşır.

Ülke için stratejik bir tarım toprağıdır.

Delta ovalarından biridir.

Çarşamba Ovası’nda bilhassa mısır, tütün, buğday ve sebze çeşitleri yetiştirilir. Ovanın tarımsal verimliliği sayesinde Samsun, yıllar içinde Karadeniz Bölgesi’nin tarım üslerinden biri hâline gelmiştir.

Çarşamba Havalimanı, ovanın batı ucuna yakın bir noktada konumlanır.

Ovanın bazı bölümlerinin sulak alan olarak koruma altına alındığı bilgisi vardır.

Bu bölge, yalnızca tarım değil kuş gözlemciliği gibi doğa turizmi faaliyetlerine de açıktır.

Çarşamba Ovası, ilde yer alan Samsun Üniversitesi’nin araştırmalarına da kaynak olur.

Aynı zamanda Ziraat Fakülteleri tarafından yapılan tarım projelerine de ev sahipliği yaptığı bilinenler arasındadır.

Çarşamba Ovası, zaman zaman taşkınlar yaşar.

Bunu önlemek adına DSİ tarafından yapılan kanal çalışmaları öne çıkmıştır. ÇARŞAMBA OVASI’NDA HANGİ ÜRÜNLER YETİŞTİRİLİR? Söz konusu ovada iklime elverişlilik nedeniyle birçok ürünün yetiştirildiği bilgisi vardır. Bunlardan öne çıkanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz; Buğday

Şeker pancarı

Nohut

Arpa

Elma

Şeftali

Ayçiçeği

Soya Fasulyesi

Fındık ÇARŞAMBA OVASI İKLİM BİLGİLERİ Ülkenin Orta Karadeniz’de bulunan bölgesinde yer aldığından kış dönemi ılıman ve yağışlıdır. Yaz dönemi ise serin geçer. Bu nedenle toprakları son derece verimlidir. İşte iklime dair bazı bilgiler;