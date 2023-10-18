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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Alagöz Holding: 71-74 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Alagöz Holding: 71-74 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 3. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 74-71 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 23:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:41
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        Fenerbahçe İspanya'da galip!
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        FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 74-71 mağlup etti.

        Zaragoza kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 30-19 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 42-35 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Casademont Zaragoza, son bölüme 62-57 önde girdi. Son 4 dakika 3 saniyeye 69-63 geride girmesine karşın 11 sayı ürettiği kalan bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3. galibiyetini aldı. Zaragoza ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

        Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Kayla McBride, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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