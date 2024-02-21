Önde gelen yerli teknoloji firmalarından Casper 2024 yeniliklerini duyurduğu 'Tech Vision Day' etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlikte bu yıl 15 yeni ürün ile Türkiye'de tanıtımlar gerçekleştireceğini açıklayan teknoloji firması, Excalibur, Nirvana ve VIA ailelerinin en yeni 3 üyesinin ilk gösterimini de burada gerçekleştirdi.

"33 YILLIK TECRÜBE"

Tech Vision Day etkinliğinde ana konuşmacı olarak yer alan Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, uzun yıllardır çalıştıkları global iş ortaklarıyla olan güçlü bağları ile küresel pazarla etkileşim içinde kalarak, iş süreçlerini bu doğrultuda planladıklarını açıklayarak, “Casper, 33 senedir bilgisayar teknolojileri gibi global bir alanda, global know-how ile yerel işgücü ve üretimini birleştirerek dünya çapında istisnai bir örnek oluşturuyor. Her sene üzerine koyarak geliştirdiğimiz ürünler, global trendlerin üzerine Türk tüketicisinin beğenileri göz önünde bulundurularak özelleştiriliyor. 3 alt markamız olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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AR-GE YATIRIMLARINI 2 KAT ARTIRACAK

Son 2 senedir yakaladıkları yenilik ivmesini premium ürünlere çekerek büyümelerini devam ettireceklerini açıklayan Karaman, “2024’te sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime bağlı olarak, yeniliklerimizi sürdüreceğiz. Yapay zeka teknolojisiyle hız kazanan sektörümüzde, bu gelişmelerle uyumlu yeni ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, bu yıl yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu yönde, ürün gamımızı daha premium line’a çekmek, oyun ve performans bilgisayarlarımızı artırarak uzun ömürlü kullanım performanslarını desteklemek adına gereken araştırma, geliştirme çalışmaları için de AR-GE yatırımlarımızı 2 kat artıracağız. Tüm bu çalışmaların sonucunda 15 yeni üst segment ürünü Türk tüketicisinin karşısına çıkaracağız. En büyük odak noktalarımızdan biri tüketici deneyimini iyileştirmek üzerine. Bilgisayarlarımızda NPU’nun entegre olmasıyla birlikte, yapay zekanın daha optimize ve akıcı bir deneyim sağlamasını hedefliyoruz. 2024 sonunda cihazlarımızın %30’unun yapay zeka destekli olacağını, 2025’te bu rakamın NPU’ların devreye girmesi ile %70’lere çıkacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. REKLAM AKILLI TELEFON AİLESİNİN YENİ ÜYESİ: VIA X40 Organizasyonda tanıtılan ürünlerden dikkat çekicileri arasında markanın VIA ailesinin yeni üyesi Casper VIA X40 akıllı telefonu yer aldı. Casper VIA X40, 6.67’’ FHD+ AMOLED ekran, Arcsoft yapay zeka yazılımı ile güçlendirilmiş 24MP ön kamera canlı, 50MP+5MP+2MP arka kamera, 3 farklı renk seçeneğine sahip. Gece Siyahı, Gece Mavisi ve markaya özel VIA Beyazı renkleriyle, Casper performansa olduğu kadar, tasarıma da önem vermiş gözüküyor. REKLAM “MARKANIN ÜRETTİĞİ EN HAFİF VE EN İNCE DİZÜSTÜ"

Satışa sundukları Nirvana ailesinin en yeni üyesi Casper Nirvana Z100 dizüstü bilgisayar modeli ile iş profesyonellerinin tüm beklentilerini karşılayacağı belirtilirken, modelin firmanın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Nirvana Z100 14.9 mm inceliğe ve %89 ekran gövde oranına sahip ve 1,25 kilogramlık ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte opsiyon olarak eklenen OLED dokunmatik ekran, ‘Anti-Damage’ cam ekranı ile hem dayanıklı hem de şık bir tasarım sunuyor. Nirvana Z100, içerisindeki 50 Whr batarya ile minimum 12 saatlik pil ömrü vaadediyor. Type-C hızlı şarj özelliğindeki Nirvana Z100 adaptörü ile tam kapasiteye sadece 2 saatte ulaşırken, sadece yarım saat şarj ile yaklaşık 4 saatlik kullanım imkanı tanıdığı vurgulanıyor. REKLAM INTEL'İN 14. NESİL HX İŞLEMCİSİ Yenilenen oyun bilgisayarı serisi Excalibur G911 de markanın tanıttığı ürünler arasında yer aldı. Intel’in en güçlü 14. Nesil HX işlemcisiyle yenilendiği ifade edilen modelin gamerler, mimarlar, mühendisler, yazılımcılar gibi profesyonel kesime hitap ettiği vurgulanıyor.