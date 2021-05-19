Çat Kapı Aşk filmi oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk konusu nedir? Merak konusu oldu. Televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan Çat Kapı Aşk filmi, Su ile Aras arasında yaşanan romantik komedi aşkı konu alıyor.

ÇAT KAPI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Müge Boz

Jess Molho

Nergis Kumbasar

İbrahim Selim

Nedim Saban

Danilo Zanna

ÇAT KAPI AŞK KONUSU NEDİR?

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.