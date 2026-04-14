Cate Blanchett kırmızı halıda muhabiri azarladı

Cate Blanchett, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Olivier Ödülleri töreni kırmızı halısında bir muhabire sert çıkış yaptı.

56 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, fotoğraf çekimi için kendisine dönüp poz vermesi için yüksek sesle bağıran muhabire sinirlendi. Kızdığını belirten bir el işareti yapan oyuncu, onu sert şekilde uyardı.

Muhabir yüksek sesle bağırmasına rağmen sakinliğini korumaya çalışarak poz vermeye devam eden Blanchett, muhabirin ısrarına karşı el hareketiyle yanıt verdi. Ardından muhabire kendisinden fotoğraf istemeyi bırakmasını söyledi.

Oyuncunun bu anları sosyal medyada yayılınca, hayranları, ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tanrım, bu uzun zamandır gördüğüm en şık hareket" derken, bir diğeri, "Bunun için ona bayılıyorum" ifadesini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Cate ve Kate Winslet bu konuda çok benzerler. Onlara saçma sapan şeyler söylemeyin, buna tahammül etmezler" çıkışı yaptı.

'Martı' filmindeki performansıyla Olivier Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı olan Blanchett, geceden eli boş döndü. Ödülü, Rosamund Pike kazandı.