Çatı inşaatında feci son: 9. kattan düştü
Kayseri'de 9 katlı inşaatın çatısında çalışan bir işçi dengesini kaybederek düştü. İşçi, olay yerinde yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, çatı yapımında çalışan H.D. (52), dengesini kaybederek aşağı düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde H.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.D.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.