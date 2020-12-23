İş insanı ve eski siyasetçi Cavit Çağlar sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. 30 Kasım 2020'de yayınan başlayan OLAY TV'nin sahibi olduğu bilinen Cavit Çağlar araştırılıyor. Cavit Çağlar kimdir? Cavit Çağlar kaç yaşında ve nereli?

CAVİT ÇAĞLAR KİMDİR?

Cavit Çağlar, 1944 yılında Gümülcine, Yunanistan'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, siyasetçi, Spor yöneticisi ve Bursaspor Kulübü'nün 10. başkanıdır. Nergis Holding'in sahibidir. Uzun yıllar Bursa'da yayın yapan birkaç ay önce İstanbul'a taşınan Olay TV'nin ve Olay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Olay Gazetesi ve 90.5 Olay FM radyolarının da sahibidir.

Lise mezunudur. XVIII., XIX. ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Cavit Çağlar, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi olup, geçmiş dönemlerde derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da üstlenmiştir.

CAVİT ÇAĞLAR MESUT YILMAZ OLAYI

Mesut Yılmaz'a hakaret edip açılan davayı kaybetmesiyle ve mahkeme sonunda kefalet ödemeye mahkûm edilmesiyle bilinmektedir. Olayın ardından Çağlar aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Parası ile değil mi, bir daha öderim."

CAVİT ÇAĞLAR HAYATI

1944′te Gümülcine doğumlu olan Cavit Çağlar Aslen Batı Trakya Türkleri'ndendir. Ailesi Muhacir olarak 1946 senesinde Türkiye'ye kaçıp Akhisar'a yerleşmiştir. Maddi sıkıntı yüzünden benzincide çalışıp, araba camı sildiğini söylemiştir. Babası 1961 senesinde veremden vefat eden Cavit Çağlar, liseyi bitirdikten sonra 1963 senesinde ailesi ile İstanbul'a taşındı ve Cavit Cağlar Mahmutpaşa'da dayısının ayarladığı bir işte tezgâhtarlık yaparak işe başladı. Dönemin zengin Musevi tüccarlarından tekstil mesleğini öğrendiğini ve Sultanhamam üniversitesinden mezun olduğunu söylemiştir fakat Aksiyon dergisinin Sultanhamam ile ilgili bir yazısında İstanbul’da kaldığı iki üç sene içinde İrfaniye Çarşısında astar sattığı belirtilmiştir.

1967′de babasından kalan 16 bin lirayı sermaye yaparak arkadaşı Sebahattin ile Bursa’da Uygun İpek isimli bir firma kurmuştur ve Yapı Kredi Bankası AŞ'ten 75 bin liralık ilk kredisini almıştır. Aynı sene Ankara’da askerlik yaparken dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural’ın kendisini çok sevmesi sebebi ile süresiz izin kağıdı verdiğini ifade etmiştir. 1968 senesinde Adalet Partisi Gençlik Kolları’na katılmıştır. 1970 senesinde 24 yaşında Nursal Hanım ile evlenip dayısı Şükrü Şankaya ile ortak olup kumaş ticaretine başlamıştır. Dayısı Şükrü Şankaya 1973-1974 sezonunda Bursaspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Çağlar’ın kendi deyimiyle yükselişe geçtiği dönem 1977-1980 arası dönemdir, o dönem için, “Bana enflasyon zengini diyebilirsiniz” demiştir.

Dayısıyla birlikte Nergis Tekstil isimli şirketi 1979′da kurdu. 1983 yılında Yeşim Tekstil’i kurdular. 1980′li yılların sonuna gelindiğinde 30 şirket ve 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronuydu. 10 Ocak 1982 senesinde Bursaspor başkanı olunca halk tarafından tanındı.

CAVİT ÇAĞLAR VE SİYASİ HAYATI

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cavit Çağlar’ı 1980 sonrasında siyaset yasağı altında bulunduğu bir dönemde Süleyman Demirel ile tanıştırır. Bu dönemde Cavit Çağlar’ın iddiasına göre Demirel’in işsiz kalan arkadaşlarına; sekiz bakana; fabrikalarında iş vermiştir. Özal'ın Cavit Çağlar’a 1982'de siyasete katılma ve parti kurma teklifi götürdüğü iddia edilmiştir ama Demirel onun siyaset dünyasına girmesini sağlamıştır ve sonraları manevi oğlu olarak anılmaya başlanmıştır.

1987′de Bursa'dan DYP milletvekilli seçildi fakat bu ANAP iktidarı döneminde sıkıntı yaşamıştır. Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben DYP iktidara geçince Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olmuştur.

"Demirel'in kara gün dostuyum, servetim ona feda olsun" diyen Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben kurulan hükûmette Demirel tarafından bakan yapılmıştır. 1991-1992 yıllarında Cavit Çağlar Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısında koalisyon ortağı Erdal İnönü’yü soluna oturturken, sağına da Cavit Çağlar'ı oturtmuştu.