Çay Ağacı Yağının Müthiş Faydaları - Çay Ağacı Yağı Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Çay ağacı yağı alternatif tıpta uzun yıllardır yer alır. Alternatif tıbbın yanı sıra kozmetik, antifungal, antiseptik ve antiviral özellikleri ile de dikkat çeken çay ağacı yağı, Melaleuca yağı olarak da bilinir.

ÇAY AĞACI YAĞI FAYDALARI

Özellikle son yıllarda pek çok kişinin tercih ettiği bir ürün haline gelen çay ağacı yağının birçok faydası olduğu bilinir. Çay ağacı yağı faydaları aşağıda sıralanmıştır;

Ağız ve diş sağlığını korumakta etkilidir.

Ayak ve tırnak mantarlarının giderilmesinde rol oynar.

Sedef hastalığına dair şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

Hafif kesikler için antiseptik özelliği bulunur.

Kepeğe karşı etkilidir.

Akne ve sivilce problemlerine iyi gelir.

Solunum yollarını rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Çok amaçlı temizleyici olarak kullanılır. REKLAM ÇAY AĞACI YAĞI ZARARLARI Peki çay ağacı zararları neler? Her ne kadar çay ağacı yağı pek çok faydası ile ön plan çıksa da bazı yan etkilere de sahip olabilir. Yutulmadığı sürece güvenli olan çay ağacı yağının yan etkileri arasında ciltte alerjik reaksiyonların oluşması bulunabilir. Bu alerjik reaksiyonların oluşup olmadığını anlamak amacıyla kolun iç kısmına çay ağacı sürülerek cildin vereceği tepki anlaşılabilir. Çay ağacı yağının zararları aşağıda sıralanmıştır;

Batma,

Kaşıntı,

Alerjik deri döküntüsü,

Cilt tahrişi,

Kızarıklık,

Pullanma,

Yanma,

Kuruluk Çay ağacı yağı ağızdan tüketilmesi de bazı yan etkilere neden olabilir. Şiddetli cilt döküntüsü, ishal, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, mide bulantısı, kusma, kan hücrelerinde anormallikler, karın ağrısı, bayılma, uyuşukluk hissi bu yan etkiler arasında sayılabilir. REKLAM ÇAY AĞACI YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Çay ağacı yağı neye iyi gelir? Çok amaçlı yağı pek çok sorunun giderilmesi için kullanılabilir. Anti-bakteriyel özelliği bilinen en faydalı özelliği olan çay ağacı yağı cilt hastalıklarının tedavisinde iyileştirici bir rol oynar. Akne sorunun giderilmesinde büyük bir etkiye sahip olan çay ağacı yağı sedef hastalığına dair şikâyetlerinde azalmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra ayak mantarının tedavisinde de çay ağacı yağının etkili olabildiği bilinir. Ayrıca saç sağlığı için de kullanılabilen çay ağacı yağı kepek problemi ile mücadele de etkili olan bir üründür.

REKLAM ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR? Peki çay ağacı yağı nasıl kullanılır? Çay ağacı yağının nasıl kullanılacağı pek çok insanın merak ettiği bir konudur. Her ne kadar pek çok soruna çözüm olduğu bilinse de çay ağacı yağının kullanımına dikkat edilmesi önemlidir. Çay ağacı yağı kullanırken kullanım sıklığına ve kullanılan ürün miktarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu sayede oluşabilecek birtakım sorunların önüne geçilebilir. Bunun yanı sıra çay ağacı yağı cildin güneş ışınlarına karşı hassas olmasına neden olur. Bu nedenle özellikle yaz aylarında çay ağacı yağının kullanılmaması önerilir. Çay ağacı yağı kullanırken muhafaza koşullarına ve son kullanma tarihine de dikkat etmek önemlidir.

REKLAM ÇAY AĞACI YAĞI NERELERE KULLANILIR? Cevabı merak edilen bir diğer soru ise “çay ağacı yağı nerelerde kullanılır?” şeklindedir. Çay ağacı yağı pek çok alanda kullanılabilir. Cilt problemlerinin, tırnak ve saç sorunlarının tedavisinde destekleyici bir ürün olarak kullanılan çay ağacı yağı deodorant, gargara ve böcek kovucu olarak da kullanılabilir. Bunun yanı sıra çay ağacı yağı ev temizliğinde de kullanılabilen bir üründür. Çay ağacı yağının kullanım alanları aşağıda sıralanmıştır;