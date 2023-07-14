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        Çaya bir zam daha geldi

        Bloomberg HT'den İrfan Donat haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldiğini bildirdi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9.5 zam yaptı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 10:00
        Çaya bir zam daha geldi
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        Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından Temmuz'da yeni bir zam daha geldi.

        Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çaya yeniden ortalama yüzde 9.5 zam yaptı.

        Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56.6 zam yapılmış oldu.

        Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

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        #çay
        #zam
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