Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Van'da çaya bırakılan misina yengeçlere ölümcül tuzak oldu

        Van'da çaya bırakılan misina yengeçlere ölümcül tuzak oldu

        Van'da duyarsız şekilde balık avlayan kişilerin çay kenarında bıraktığı misinalar, yengeçlere ölümcül tuzak oldu. Misinalara takılan yengeçlerden bazıları çaya pikniği gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yengeçlere ölümcül tuzak oldu

        Van'ın Gürpınar ilçesi Araz çayı kenarına bırakılan misinalar, yaban hayatını tehdit ediyor.

        Balık avlamaya gelenlerin çevreye ve suya gelişigüzel bıraktığı metrelerce uzunluktaki misinalar ölüm tuzağına dönüştü. Misinalara dolanan çok sayıda yengeç, hareket edemez halde su kenarında mahsur kaldı.

        Piknik için geldikleri çay kenarında yengeçlerin çırpınışlarını gören duyarlı vatandaşlar hemen harekete geçti.

        REKLAM

        Misinaların yengeçlerin kıskaçlarına ve gövdelerine sıkıca dolandığını gören vatandaşlar, yengeçler tek tek kurtarıldı. Özgürlüklerine kavuşan yengeçler yeniden suyun derinliklerine bırakılırken, bazı yengeçler ise öldü.

        Olaya tepki gösteren doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Gürpınar'a bağlı Araz çayındayız. Buraya piknik yapmaya gelmiştik ama gördüğümüz bu manzaradan sonra modumuz da düştü, keyfimiz de kaçtı. Maalesef balık tutmaya gelen arkadaşlar 5 dakikalık zevk için canlıları bu hale getirmişler. Şu an burada onlarca yengeç var ve ağlarda dolandıkları için muhtemelen günlerdir bu şekilde kaldıkları için bazıları ölmüş. Canlı olanları kurtarmaya çalışıyoruz ve o kadar çok ağır dolanmış ki yaklaşık yarım saattir sadece iki tanesini kurtarabildik. Şimdi diğerlerini kurtarmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyoruz lütfen kendi keyfiniz için canlıların habitat alanına zarar vermeyin" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nusaybin'de sınırdaki mayınlı araziye ulaşan anız yangını 3 saatte söndürüldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırındaki mayınlı alana sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. (DHA)

        #van haberleri
        #yengeç
        #misina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Fazla çalışmada ince hesap
        Fazla çalışmada ince hesap