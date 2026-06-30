Van'ın Gürpınar ilçesi Araz çayı kenarına bırakılan misinalar, yaban hayatını tehdit ediyor.

Balık avlamaya gelenlerin çevreye ve suya gelişigüzel bıraktığı metrelerce uzunluktaki misinalar ölüm tuzağına dönüştü. Misinalara dolanan çok sayıda yengeç, hareket edemez halde su kenarında mahsur kaldı.

Piknik için geldikleri çay kenarında yengeçlerin çırpınışlarını gören duyarlı vatandaşlar hemen harekete geçti.

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Misinaların yengeçlerin kıskaçlarına ve gövdelerine sıkıca dolandığını gören vatandaşlar, yengeçler tek tek kurtarıldı. Özgürlüklerine kavuşan yengeçler yeniden suyun derinliklerine bırakılırken, bazı yengeçler ise öldü.

Olaya tepki gösteren doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Gürpınar'a bağlı Araz çayındayız. Buraya piknik yapmaya gelmiştik ama gördüğümüz bu manzaradan sonra modumuz da düştü, keyfimiz de kaçtı. Maalesef balık tutmaya gelen arkadaşlar 5 dakikalık zevk için canlıları bu hale getirmişler. Şu an burada onlarca yengeç var ve ağlarda dolandıkları için muhtemelen günlerdir bu şekilde kaldıkları için bazıları ölmüş. Canlı olanları kurtarmaya çalışıyoruz ve o kadar çok ağır dolanmış ki yaklaşık yarım saattir sadece iki tanesini kurtarabildik. Şimdi diğerlerini kurtarmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyoruz lütfen kendi keyfiniz için canlıların habitat alanına zarar vermeyin" dedi.