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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadele iki akımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:08
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        Rizespor ile Konyaspor yenişemedi
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Ç. Rizespor'un golünü 44. dakikada Ali Sowe kaydederken; konuk takım bu gole 54'te Danijel Aleksic'le karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte 9. dakikada Ali Sowe penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 20 puana yükseldi. 4 maçtır yenilmeyen Konyaspor da 20 puana ulaştı.

        Ligin 17. haftasında Rizespor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise Alanyaspor deplasmanında sahne alacak.

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