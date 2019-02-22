Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip 27. dakikada 1-0 öne geçti: Çaykur Rizespor önce sağdan, sonra soldan oyunu rakip ceza sahasına yığdı, sabırlı paslaşmalar sonucunda Aatif Chahechouhe ceza yayı üzerinden, yerden, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Mücadelede dakikalar 41'i gösterdiğinde, Rizespor bir kez daha etkili geldi. Sağdan gelişen hücumda Abdullah, ceza sahasına girerken sert bir şut çıkardı ama top o an ofsayt pozisyonunda olan Umar Aminu'ya çarptı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

47. dakikada Malatyaspor akını sol kanattan gelişti, Erkan'ın ortasında kaleci Gökhan topu son anda yumrukladı boştaki topa Ahmed vurdu, kaleye giden topu Rizesporlu Abarhoun çizgiden çıkardı!

GÖKHAN'DAN HARİKA KURTARIŞ!

Mücadelenin 52. dakikasında Malatya atağında Aleksic ceza sahası dışından sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı, Rize kalecisi Gökhan topu harika bir refleksle çeldi.

GÖÇEK ÖNCE PENALTI DEDİ, VAR İPTAL ETTİ!

Yeni Malatyaspor 75. dakikada penaltı kazandı: Hüseyin Göçek, Awaziem ile Eren arasındaki mücadele sonrasında Rizesporlu oyuncunun rakibine faul yaptığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Hakem Göçek VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi.

6 dakika uzatma verilen maçın 90+5'inci dakikasında Nakoulma'nın sol kanattan yaptığı şut kaleciden sekti dönen topu Muriç tamamladı ve fark 2'ye çıktı.

Bu golden kısa süre sonra yine ceza sahasında topla buluşan Nakoulma bu kez kendi vurdu ve skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.