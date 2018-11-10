Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor... Ligdeki ilk 11 maçında 24 puan toplayan Medipol Başakşehir, en yakın rakipleri Galatasaray ile Antalyaspor'un 4 puan önünde haftaya lider durumda giriyor. İlk 11 hafta sonunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 8 puanla 17. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Koray, Jakub, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Boldrin, Saadane, Umar Aminu, Vedat
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KADRODA 3 EKSİK
Başakşehir'de, sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem ile sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu, Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.
9. RANDEVU
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor ligde şimdiye kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2'sini Rize temsilcisi kazanırken, 5 müsabakada ise gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip filelere 15 gol atarken, Rizespor da buna 13 golle karşılık verdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Abdullah Avcı'ya üç farklı takımda rakip oldu. Gaziantepspor, Sivasspor ve Akhisarspor'un başında Avcı yönetimindeki Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Buruk, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu galibiyeti 2016-2017 sezonunda AKhisarspor'un başındayken 2-1'lik skorla almıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.