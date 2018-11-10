Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor... Ligdeki ilk 11 maçında 24 puan toplayan Medipol Başakşehir, en yakın rakipleri Galatasaray ile Antalyaspor'un 4 puan önünde haftaya lider durumda giriyor. İlk 11 hafta sonunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Koray, Jakub, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Boldrin, Saadane, Umar Aminu, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Napoleoni, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

KADRODA 3 EKSİK

Başakşehir'de, sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem ile sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu, Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

9. RANDEVU

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor ligde şimdiye kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2'sini Rize temsilcisi kazanırken, 5 müsabakada ise gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip filelere 15 gol atarken, Rizespor da buna 13 golle karşılık verdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Abdullah Avcı'ya üç farklı takımda rakip oldu. Gaziantepspor, Sivasspor ve Akhisarspor'un başında Avcı yönetimindeki Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Buruk, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu galibiyeti 2016-2017 sezonunda AKhisarspor'un başındayken 2-1'lik skorla almıştı.

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