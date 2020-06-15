Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan alan Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal karşılaşmanın ardından flaş açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Kartal, geçen sezonu hatırlattı.

Geçen sezon 32. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maça gönderme yapan Kartal, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok" ifadelerini kullandı.

İki ayak kemiği kırılan Muslera'nın sakatlığıyla ilgili de konuşan Kartal, "Keşke Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik" dedi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını değerlendiren Kartal, "Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti" yorumunu yaptı.

Kartal'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü"