Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu açıklaması!

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarında ikinci etap çalışmalarını Slovenya’da dün itibarıyla tamamladı. Transfer çalışmalarına da devam eden Rize ekibinde, altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu için Las Palmas ve Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Hasan Yavuz Bakır: Rizespor’un geri kalan transfer döneminde acele etmeden doğru transfer anlamında oyuncuları tercih ediyoruz

Kamp dönemini geride bırakan Rizespor’da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Verimli bir dönem geçirdiğimiz söyleyebilirim. Uzun bir yurt dışı kamp süremiz oldu. Biz kampla ilgili hocamızın bütün isteklerini yerine getirmek istedik. Ligden önce bir hazırlık maçı daha Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Sezona zorlu bir fikstür ile başlıyoruz. Bu anlamda taraftarımızın beklentisini sezon için karşılamayı istiyoruz. Şu ana kadar Ali Sowe, Giannis Papanikolaou ve Emre Can’ı kadromuza kattık. Kalan bölümde 4-5 tane daha takviye yapacağız. Bunlardan bir tanesi defanstan olacak. Bir tanesi kanatta, bir tane daha forvet almayı düşünüyoruz ve son olarak bir orta saha oyuncusu daha alarak süreci tamamlayacağız. Zaten geçen sezondan oturmuş bir kadromuz vardı. Rizespor’un geri kalan transfer döneminde acele etmeden doğru transfer anlamında oyuncuları tercih ediyoruz. Hocamızın da iştiraki ile çalışmalarımız devam etmektedir. Genç oyuncular konusunda geçen sezon başlattığımız projemiz devam ediyor. Türkiye’de çok uygulanmayan bir model üzerinde devam ediyor” ifadelerimi kullandı.