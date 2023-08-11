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        Haberler Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, Pinchi ve Diouf´u transfer etti - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, Pinchi ve Diouf´u transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Oscar Pinchi ile forvet Oumar Diouf´u kadrosuna kattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:58
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        Rizespor'dan 2 transfer
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        Transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, sezonun ilk müsabakası olan Adana Demirspor maçı öncesinde kadrosunu 2 oyuncuyla güçlendirdi.

        Çaykur Rizespor, Las Palmas'ta forma giyen İspanyol Oscar Pinchi ve Senegalli Oumar Diouf ile yapılan transfer görüşmelerini tamamlayarak oyuncuları renklerine bağladı. Yeşil-mavililer, 27 yaşındaki Pinchi ile 2 yıllık anlaşmaya varırken, 20 yaşındaki Oumar Diouf ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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