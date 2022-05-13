

29. İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul’un en güzel açık hava mekânlarında 13 gün sürecek festivalde efsane isimler sahne alacak. Efsane isimler arasında caz tarihinin olduğu kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden olan Dianne Reeves de yer alıyor.

Beş Grammy ödüllü Dianne Reeves, müzik tarihinin tartışmasız en büyük vokallerinden biri. Caz vokaline bir opera sanatçısıymışçasına yaklaşan Reeves, teknikle duyguyu muazzam bir dengede tutuyor.

Sıklıkla efsane Sarah Vaughan ile karşılaştırılan sanatçı, güçlü vokalini Daniel Barenboim şefliğinde gerçekleştirdiği Şikago Senfoni Orkestrası konseriyle de kanıtladı. Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway ve Esperanza Spalding gibi genç nesil caz müzisyenlerle kaydettiği son stüdyo albümü Beautiful Life ile 2015’te En İyi Caz Vokal Performansı Grammy’sini kazanan Reeves’in Berklee College of Music ve Juilliard School’dan fahri doktora unvanı da bulunuyor. Dünya cazının efsane ismi ve seçkin vokali İKSV’nin 50, İstanbul Caz Festivali’nin 29’uncu yılında, 5 Temmuz Salı günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yankılanacak. Dianne Reeves'den önce ise klasik cazdan çağdaşa kadar geniş bir yelpazede üretim yapan besteci, piyanist Ercüment Orkut üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak.

Festival izleyicisi konserde bir sürpriz de bekliyor, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Dianne Reeves’in konserine konuk oluyor. Daha önce İstanbul Caz Festivali’nin yerel ortaklığı ile 2013 yılında International Jazz Day/Uluslararası Caz Günü kapsamında Aya Sofya’da gerçekleşen konserde aynı sahneyi paylaşan ikili, 9 sene sonra 29. İstanbul Caz Festivali sahnesinde yeniden bir araya geliyor.