CCR5 geninin yoksunluğu inme sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor

California Üniversitesinde nöroloji profesörü Thomas Carmichael liderliğinde yapılan araştırma, CCR5 genine sahip olmayan kişilerin, inme geçirdikten sonra bu gene sahip olanlara kıyasla fiziksel ve zihinsel olarak daha çabuk iyileştiğini ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; araştırma çerçevesinde bilim insanları, öncelikle CCR5'i bloke eden HIV ilacı Maraviroc'i fareler üzerinde denedi. Çalışmada ilaç verilen farelerin bacak hakimiyetinin arttığı gözlendi.

CCR5 geninin insanlarda inme sonrası iyileşme sürecindeki rolünü tespit etmek isteyen Amerikalı bilim insanları, hafif veya orta şiddette inme geçiren 450 civarında hastanın iyileşme sürecini takip eden Tel Aviv Üniversitesindeki meslektaşlarıyla iş birliği yaptı.

Carmichael, hastaların büyük bölümünde, Aşkenazi Yahudisi olduklarından CCR5 genine rastlanmadığına işaret ederek araştırmalarında gene sahip olmayan hastaların inme sonrası fiziksel ve zihinsel olarak daha çabuk iyileştiğinin görüldüğünü söyledi.

EMBRİYO AŞAMASINDAKİ İKİZ BEBEKLERİN CCR5 GENİ DEĞİŞTİRİLDİ

Thomas Carmichael, CCR5 yoksunluğunun, inmenin meydana geldiği bölge yakınında beyin hücreleri arasında bağlantı kaybını önlediğinin ve beynin daha uzak bölgelerinde yeni bağlantıları uyardığının tahmin edildiğini belirterek gene sahip olanlarda ise beyinde değişim ve yeniden organize olma kabiliyetinin azalıyor olabileceğini dile getirdi.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlandı.

Geçen yıl sonunda Çinli bilim insanı Hı Cienkui, AIDS'e yol açan HIV'in vücuda girişini engellemek için Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin embriyo aşamasındayken CCR5 genini başarılı bir şekilde değiştirdiklerini iddia etmişti.