Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

''Kulübün borçlarını ödeyebiliyor olmasını başarı olarak görüyorum. “Burada borçları ödeyebilecek birilerini görmüyorum” diyenlerden duruma daha iyi niyetli bakmalarını rica ediyorum. Seçim olursa herkesin seçime katılma hakkı olur. Genç taraftarlarımızı kötü emellerine alet ederek kimse bir yere varamaz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Benim ve yönetimin taraftar üzerinden aşağı çekilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. Kaosa gerek yok. Biz bu seneyi birlik beraberlik yılı ilan ettik.''

''Tevfik Yamantürk’ün başkan adaylığı niyeti varsa gerekçeleriyle bunu ifade etmeli. Hem camiada görev yapıp hem muhalefet yapmak olmaz. Birbirimizle itişip kakışmanın anlamı yok. Ben bu konuda camiama güveniyorum. ''