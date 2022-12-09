Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Çebi, transfer konusundan borçlara, Caner Erkin transferinden, Şenol Güneş'e kadar birçok önemli konuya değindi

ABONE OL
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Çebi, kahvaltının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Çebi'nin açıklamaları şöyle:
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    SEÇİM KONUSU

    ''Altı ay önce bir seçim yaşadık. Seçimden önceki dönem herkesin o seçime katılmasını istemiştim. O gün o seçime katılmayanlar şimdi seçim havası yaratmak istiyorlar. Bunu neden yaptıklarını anlamış değilim. Bırakacağımı, yorulduğumu düşünenler olabilir. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Kulüp mali olarak iyiye gidiyor. İkinci başkanlığımdan bu yana varlık değil borç yönetiyorum. Çalıştığım yönetici arkadaşlarımdan son derece memnunum. Yönetici arkadaşlarımla pek çok şey başardık. Pandemide şampiyon olduk. Kimseye maaş borcumuz yok, faturalarımızı ödüyoruz. Benim dönemimde 300 milyon liralık faaliyet zararı vardır. Bizden önceki yönetimin aldığı ve faydalanamadığımız oyuncularla pandemi olmasaydı borcumuz 3 milyar lira daha az olacaktı.''

     
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    ''Kulübün borçlarını ödeyebiliyor olmasını başarı olarak görüyorum. “Burada borçları ödeyebilecek birilerini görmüyorum” diyenlerden duruma daha iyi niyetli bakmalarını rica ediyorum. Seçim olursa herkesin seçime katılma hakkı olur. Genç taraftarlarımızı kötü emellerine alet ederek kimse bir yere varamaz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Benim ve yönetimin taraftar üzerinden aşağı çekilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. Kaosa gerek yok. Biz bu seneyi birlik beraberlik yılı ilan ettik.''

    ''Tevfik Yamantürk’ün başkan adaylığı niyeti varsa gerekçeleriyle bunu ifade etmeli. Hem camiada görev yapıp hem muhalefet yapmak olmaz. Birbirimizle itişip kakışmanın anlamı yok. Ben bu konuda camiama güveniyorum. ''
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "PANDEMİDE ALINAN 4 KUPAYI YOK HÜKMÜNDE KABUL ETMEK İSTEYENLER VAR" 

    Takımda birlik ve beraberlik var. Oyuncularımız gayet istekli. Ligin en iyi takımlarından birine sahibiz. Pandemi döneminde alınan kupaları yok saymak isteyenler var. Geldiğimden bu yana; Sergen Yalçın, Valerien Ismael, şimdi de Şenol Güneş’le çalışıyorum. Güneş’ten ve takımdan beklentim fazla. Yönetici arkadaşlarımın nasıl başarılı iş insanı olduklarını göremeyenler için CV’lerini hazırlatıp kendilerine göndereceğim.
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "ŞENOL GÜNEŞ'İN TÜRK FUTBOLUNA KATTIĞI DEĞERLER ORTADADIR"

    Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başına geçtiği ilk dönemde de beraber çalıştıklarını dile getiren Çebi, şu ifadeleri kullandı:

    "Hoca 2 şampiyonluk aldığımız, Avrupa'da namağlup gruptan çıktığımızda beraber çalıştığım, gelmesinde önemli rol oynadığım bir değerdir. Yaşça büyük ağabeyim ve aile dostluğum vardır. Görevini en iyi şekilde yapmak için donanımlı, hırslı, istekli. Türk futboluna kattığı değerler ortadadır." 
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "KALAN 6 MAÇIN ARDINDAN TRANSFER KONUSU DEĞERLENDİRİLECEK" 

    Kalan 6 maçın ardından transfer değerlendirmesi yapılacağını sözlerine ekleyen Çebi, "Düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Sakatlıktan, düşüşten transfer gerekiyorsa bunun olabileceği süreç Ocak ayıdır. Önümüzdeki 6 maçı görmeden bu değerlendirmeyi yapmamamız konusunda mutabakat sağladık. Değerlendirme yapılacaktır. Belki de çok başarılı olacağız ve gerek kalmayacak" diye konuştu. 
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    YABANCI OYUNCU KONUSU

    Yabancı oyuncu konusunda 9+2 şeklinde devam edilmesini ifade etmiştik. Biz mevcut şartlara göre transferler yaptık. Yabancı oyuncu kuralı şimdi serbest bırakılırsa neden bir sene önce yapmadınız ve maddi kayıplarımız ne olacak diye sorular sorma hakkımız olur. Avrupa’yla yarışmak isteyeceksiniz ama yerli oyuncularınız yabancı oyuncularla rekabet etmesin diyeceksiniz, böyle bir şey olamaz. Bu bir çelişkidir. Yerli oyuncular formayı kural gereği değil bileklerinin hakkıyla giysinler. Türk futbolu adına bu durumu sağlıklı bulmuyorum. Ancak, içinde bulunduğum konum gereği zararımın tazminini istemek zorundayım
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "DÜNYA KUPASI'NDA İNŞALLAH HOLLANDA İLE FAS FİNAL OYNAR" 

    Romain Saiss ve Wout Weghorst, Dünya Kupası’nda Türkiye liglerinde forma giyen futbolcular olarak yollarına devam ediyorlar. İki oyuncumuzla da gurur duyuyorum. İnşallah ülkeleriyle finale yükselirler. İki oyuncumuzun transferinde emeği olan Emre Kocadağ ile Ceyhun Kazancı’ya teşekkür ediyorum.
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "BUGÜN İÇİN GÜNDEMİMİZDE CANER ERKİN YOK"  

    Caner Erkin'in isminin siyah-beyazlı ekiple anılmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Ahmet Nur Çebi, şöyle cevap verdi: 

    "6 maç bitmeden kimseyle transfer konuşmayacağımıza karar verdik. Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok." 
  • Çebi'den Caner Erkin için yeni açıklama

    "30 BİN KONGRE ÜYESİNİN OLDUĞU BİR YAPIDA NEDEN AYNI YÜZLER GÜNDEME GELİYOR" 

    Beşiktaş çok büyük bir camia. 30 bin kişilik kongre yapısına sahip olan kulüpte hep aynı yüzler gündeme geliyor. Camiada yeni insanlara yer açmalıyız. Ben görevde olduğum sürece camiaya yeni isimler kazandıracağım. Benim vizyonum budur. Beşiktaş her şeyin en iyisine layık.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.