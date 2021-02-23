Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ile hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un zamansız ve mekansız başyapıtlarından “Üç Kız Kardeş” seyirciyle buluşuyor. Günümüz tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden bölümleri modern bir görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

Bir bakmışsın bir sır bin sır; bin hayal bir hayal olmuş



“Üç Kız Kardeş”, 25 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı’nın göz dolduran performanslarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak. “Üç Kız Kardeş”, yalnızlığı, terk edilmişlik üzerinden ele aldığı hikayesi ile insanın en üzgün anında bile en didiştiği kardeşiyle kurduğu bağın kendisini yalnızlıktan kurtulabileceğini seyirciye sunuyor. “Kardeşten öte köy yok” diyen oyun, aynı zamanda en yakınındakilere attığın çığlıkların havada asılı da kalabileceğini, kişinin susmayı çözüm olarak görebileceğini kardeş olmak perspektifinden ele alarak hem doğumun hem ölümün anıldığı bir anı yaşatıyor.

“Üç Kız Kardeş”i daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı’nın etkileyici performansları ile 25 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.