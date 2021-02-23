Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

Çehov'un 'Üç Kız Kardeş'i Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu ile hayata geçirilen ve tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyirciyle buluşturan ‘Dijital Sahne’de bu hafta başrollerinde Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı'nın yer aldığı Çehov'un 'Üç Kız Kardeş' oyunu tiyatro severlerle buluşacak.

Çehov'un 'Üç Kız Kardeş'i Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ile hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un zamansız ve mekansız başyapıtlarından “Üç Kız Kardeş” seyirciyle buluşuyor. Günümüz tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden bölümleri modern bir görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

Bir bakmışsın bir sır bin sır; bin hayal bir hayal olmuş


“Üç Kız Kardeş”, 25 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı’nın göz dolduran performanslarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak. “Üç Kız Kardeş”, yalnızlığı, terk edilmişlik üzerinden ele aldığı hikayesi ile insanın en üzgün anında bile en didiştiği kardeşiyle kurduğu bağın kendisini yalnızlıktan kurtulabileceğini seyirciye sunuyor. “Kardeşten öte köy yok” diyen oyun, aynı zamanda en yakınındakilere attığın çığlıkların havada asılı da kalabileceğini, kişinin susmayı çözüm olarak görebileceğini kardeş olmak perspektifinden ele alarak hem doğumun hem ölümün anıldığı bir anı yaşatıyor.

“Üç Kız Kardeş”i daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı’nın etkileyici performansları ile 25 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta müzik dolu hafta
İstanbul Film Festivali Mart seçkisinde 12 film var
KÜLTÜR-SANATOnline film festivali devam ediyor
'Daft Punk' grubu ayrıldı
KÜLTÜR-SANAT'Daft Punk' grubu ayrıldı
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVI (Perge Antik Kenti)
KÜLTÜR-SANATHıristiyanlık için kutsal Perge
'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın' adlı tiyatro oyunu yazma yarışması
KÜLTÜR-SANAT'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın'
Türk Dünyası Tonyukuk Parkı ve Bilge Tonyukuk Yazıtı'nın açılışı yapıldı
KÜLTÜR-SANATAçılışı TBMM Başkanı Şentop yaptı
Güz Kumpanyası'nın 'Yeniden'i
KÜLTÜR-SANATGüz Kumpanyası'nın 'Yeniden'i
Alanya'nın fethinin 800'üncü yılı kutlandı
KÜLTÜR-SANATFethinin 800'üncü yılı kutlandı
Haldun Taner hikayeleri İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATHaldun Taner hikayeleri İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXV (Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi)
KÜLTÜR-SANATYağlı boya gibi evler