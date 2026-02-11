"Çekik göz" yapmak ırkçılık mıdır?

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, ilk maçından itibaren adından söz ettirmeyi başardı.

Fakat bir taraftarın maç sonrası tamamen iyi duygularla sosyal medyasından çekik göz işareti yapması gündeme bomba gibi düştü. Güney Koreliler bunun bir ırkçılık olduğunu savunurken; buna dair haberler paylaşıldı.

Peki; bu işareti yapmak bir ırkçılık mıdır? Irkçılığın tam olarak tanımı nedir ve bir hareketi yaptığımızda bu hareketi yapmak istemeseniz bile karşı tarafı yaralamak ırkçılık mıdır?

IRKÇILIK NELERİ KAPSIYOR?

Irkçılık; farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için insanlara yönelik önyargı, ayrımcılık ya da düşmanlıktır. Sporun da kanayan yaralarından biridir ve hiçbir türüne yer yoktur.

Hyeon-Gyu Oh’un golü sonrası Kore’de bir forumda “Bize ırkçılık yapılıyor” yorumları gündeme geldi. Bir Beşiktaş taraftarının yaptığı hareket, Güney Kore basını ve bazı taraftarlar tarafından ırkçılık olarak değerlendirildi.

HT Spor, Güney Kore tarafından bu konu hakkında görüşleri ele aldı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ KENDİ OYUNCUSUNA BUNU YAPMASI ŞAŞIRTTI" Güney Koreli gazeteci Jason Lee, bu hareketin yurt dışında yaşayan Koreliler için ayrımcılığın sembolü olarak görüldüğünü ve incitici bulunduğunu söyledi. Lee, "Amerika ve Avrupa’da yaşayan birçok Koreli için bu hareket, ayrımcılığın sembolü olarak görülüyor. Yurt dışında yaşayan Korelileri incittiğini ve sporcuların zaman zaman bu şekilde dışlandığını belirtti. Bu nedenle bazı Koreli taraftarların, bir Beşiktaş destekçisinin bunu kendi oyuncusuna yapmasına şaşırdığını söyledi." ifadelerini kullandı. Jason Lee ayrıca Türk futbolunu uzun süredir takip ettiğini, hareketin kötü niyet taşımadığını bildiklerini ancak yanlış anlaşılmaması adına tekrarlanmamasını rica ettiklerini ifade ederek; "Türk futbolunu uzun süredir takip ediyorum, İstanbul’da maçlar izledim ve birçok Türk taraftarla iletişim kurdum. Bu hareketin sevgi ve takdir amacı taşıdığını biliyorum. Ancak yanlış anlaşılmaması için tekrarlanmamasını rica ediyorum. Kore halkı, niyetin kötü olmadığını anlıyor fakat yine de bu hareketin bir daha yapılmamasını istiyor." dedi.