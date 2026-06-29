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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek istifa etti

        Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek istifa etti

        Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti!

        2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda sonuncu olan Çekya'nın teknik direktörü Miroslav Koubek, görevinden ayrıldı.

        Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

        2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen Çekya, Güney Afrika ile berabere kalmış ve grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

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