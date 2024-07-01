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        Haberler Bilgi Magazin Celal ile Ceren konusu ne, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren kaç yılında, nerede çekildi?

        Celal ile Ceren konusu ne, oyuncuları kimler?

        Celal ile Ceren filmi yeniden sevenleri ile buluşuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Celal ile Ceren filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı film oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. İşte Celal ile Ceren konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:33
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        Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın bulunduğu Celal ile Ceren yerli komedi filmleri arasında yer alıyor. Celal ile Ceren'de 6 yıllık ilişki sonrasında yollarını ayıran Celal ile Ceren'in tekrar barışma hikayeleri romantik komedi tadında işleniyor. İşte Celal ile Ceren filmi hakkında merak edilen bilgiler...

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        CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Celal ile Ceren'in oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökçen Gökçebağ ve Dilşah Demir bulunuyor.

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        CELAL İLE CEREN KONUSU NE?

        Karaköy'de baba mesleği olan elektrikçiliğe devam eden Celal’in 6 yıllık kız arkadaşı ise mobilya mağazasında çalışan 30 yaş krizine yeni girmiş Ceren. Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Ceren gitmesini istemese de Celal binbir yalan uydurarak bir yolunu bulur ve partiye soluğu alır. Ancak içki şişede durduğu gibi durmadığı gibi gecede çekilen videolar ve fotoğraflar suç delili olarak ortalara saçılır.

        Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

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