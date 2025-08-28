Celil Yüksel: Şans bizden yana olmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Samsunspor'da futbolculardan Celil Yüksel, "İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz." dedi.

Celil Yüksel, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, taraftarın verdiği destekten çok memnun kaldıklarını söyledi.

Taraftarın Samsunspor'un her zaman yanında olduğunun altını çizen Celil, şunları kaydetti:

"Burada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yaptık. İlk maçta da çok şanssızdık, mağlup olduk, çok iyi oynamıştık. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa bütün kalbimiz ve yüreğimizle sahaya verdik. Şans bizden yana olmadı, bunun için üzgünüz. Bir yandan da bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz."