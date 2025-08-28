Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Celil Yüksel: Şans bizden yana olmadı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Celil Yüksel: Şans bizden yana olmadı

        Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Panathinaikos maçının ardından görüşlerini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 23:50 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:50
        Celil Yüksel: Şans bizden yana olmadı
        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Samsunspor'da futbolculardan Celil Yüksel, "İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz." dedi.

        Celil Yüksel, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, taraftarın verdiği destekten çok memnun kaldıklarını söyledi.

        Taraftarın Samsunspor'un her zaman yanında olduğunun altını çizen Celil, şunları kaydetti:

        "Burada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yaptık. İlk maçta da çok şanssızdık, mağlup olduk, çok iyi oynamıştık. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa bütün kalbimiz ve yüreğimizle sahaya verdik. Şans bizden yana olmadı, bunun için üzgünüz. Bir yandan da bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz."

