Celine Dion 2024 Paris Olimpiyatları açılış konseriyle sahneye döndü

Celine Dion, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide; "Paris'e her döndüğümde, dünyada hâlâ deneyimlenecek çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum. Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Celine Dion daha önce 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda sahne almıştı.