Celine Dion'un hayatı dizi oluyor

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion ve ailesinin hayatından esinlenen yeni bir televizyon dizisi resmen yapım aşamasında.

'Growing Up Dion' adını taşıyan dizi, 58 yaşındaki şarkıcının ailesinin desteğiyle geliştiriliyor. Dizi, sanatçının Kanada'nın Quebec şehrinde büyüdüğü ilk yıllarını konu alacak.

Proje, ünlü ismin kardeşi Jacques Dion tarafından hayata geçiriliyor. Dizi, sanatçının yeğeni Jimmy Dion tarafından yazılan 'Dion, A Family Saga' adlı kitaba dayanıyor.

Celine Dion'un 13 kardeşinden biri olan Jacques Dion, “Bu dizi, ailemiz için son derece anlamlı bir şeyi temsil ediyor. Çünkü yetişme tarzımızı tanımlayan ruhu, mücadeleleri ve sevgiyi yansıtıyor. Bu hikayeyi, kim olduğumuza uygun bir şekilde nihayet dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Dizi haberi, hastalık süreci ve uzun süre sahnelerden uzak kalmasının ardından Dion'un içine girdiği yoğun döneme denk geliyor. Şarkıcı, altı yıldan fazla bir süre sonra ilk kez 'Dansons' adında yeni bir Fransızca şarkı çıkardı. Dion, bu yılın sonlarında Paris'te konser serisi düzenleyecek.

Dion, nadir görülen bir nörolojik rahatsızlık olan sert kişi sendromuyla mücadele ettiğini Aralık 2022'de kamuoyuna açıklamış, müzik kariyerine de ara vermişti.